Eski Sevgili filmi konusu nedir? Eski Sevgili filmi başrol oyuncuları kimler, film ne zaman nerede çekildi?

ESKİ SEVGİLİ KONUSU



Eski Sevgili filmi, 63 kez ayrılıp barışan bir çifti anlatıyor. 14 Şubat günü yolları tekrar kesişen çift için macera yeniden başlıyor! Barış ve Feride ilk gençlik yıllarında tanışmış bir çifttir. Bu süre zarfında bir çok kez ayrılıp barışmışlardır. En sonunda yıpranmalara dayanamayan çift birbirlerini sevseler de kendi yollarına giderler. Yıllar sonra, talih bir 14 Şubat Günü'nde onları tekrar karşılaştırır…



ESKİ SEVGİLİ OYUNCULARI



Tolgahan Sayışman – Baris



Bade Iscil – Feride



Sadi Celil Cengiz – Ayi Kostumlu Adam



Ünal Yeter – Mahir



Ömer Erismen – Ozi



Funda Eskioglu – Feride Anne



Mehmet Ulay – Baba