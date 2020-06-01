01.06.2020 - 21:53 |
Eski Sevgili filmi konusu nedir? Eski Sevgili filmi başrol oyuncuları kimler, film ne zaman nerede çekildi?
Eski Sevgili filmi bu akşam uzun bir aradan sonra yeniden televizyon ekranında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 2016 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh oturuyor. İşte merakla araştırılan Eski Sevgili ile ilgili tüm ayrıntılar...
ESKİ SEVGİLİ KONUSU
Eski Sevgili filmi, 63 kez ayrılıp barışan bir çifti anlatıyor. 14 Şubat günü yolları tekrar kesişen çift için macera yeniden başlıyor! Barış ve Feride ilk gençlik yıllarında tanışmış bir çifttir. Bu süre zarfında bir çok kez ayrılıp barışmışlardır. En sonunda yıpranmalara dayanamayan çift birbirlerini sevseler de kendi yollarına giderler. Yıllar sonra, talih bir 14 Şubat Günü'nde onları tekrar karşılaştırır…
ESKİ SEVGİLİ OYUNCULARI
Tolgahan Sayışman – Baris
Bade Iscil – Feride
Sadi Celil Cengiz – Ayi Kostumlu Adam
Ünal Yeter – Mahir
Ömer Erismen – Ozi
Funda Eskioglu – Feride Anne
Mehmet Ulay – Baba
Kaynakçıyla karganın dostluğu görenleri şaşırtıyorBursa’nın İnegöl ilçesinde, kaynakçılık yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde beslediği karga yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evren, kargayı salmasına rağmen gitmediğin belirterek, "Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.