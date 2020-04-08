MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Simay Barlas eski sevgilisine döndü
08.04.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Simay Barlas eski sevgilisine döndü

Oyuncu Simay Barlas, eski sevgilisi Onuralp Bitim’e döndü.

Simay Barlas eski sevgilisine döndü

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Zalim İstanbul 'dizisinde oynayan Simay Barlas, eski sevgilisi Onuralp Bitim’e döndü. Bir süredir rol arkadaşı İdris Nebi Taşkan’la aşk yaşayan ve geçtiğimiz haftalarda ayrılan oyuncu, milli basketbolcuyla yeniden görüşmeye başladı. Yakın çevresine çok mutlu olduklarını belirten çiftin, karantina günlerinden sonra tatile gideceği öğrenildi. 

Begüm ve Ceyhun, Fahriye Evcen'in meydan okumasına katıldıOyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, magazin dünyasının eğlenceli çiftleri arasında yer alıyor. Çift, karantina günlerinde Fahriye Evcen’in başlattığı parmak hareketleri meydan okumasına dahil oldu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Yönetmenler gölgede kalıyor’

‘Yönetmenler gölgede kalıyor’

Vapura binecek

Vapura binecek

‘Bizim için çok kıymetli‘

‘Bizim için çok kıymetli‘

Eski sevgiliye döndü

Eski sevgiliye döndü

Sıradaki Haber