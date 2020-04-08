Simay Barlas eski sevgilisine döndü

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Zalim İstanbul 'dizisinde oynayan Simay Barlas, eski sevgilisi Onuralp Bitim’e döndü. Bir süredir rol arkadaşı İdris Nebi Taşkan’la aşk yaşayan ve geçtiğimiz haftalarda ayrılan oyuncu, milli basketbolcuyla yeniden görüşmeye başladı. Yakın çevresine çok mutlu olduklarını belirten çiftin, karantina günlerinden sonra tatile gideceği öğrenildi.