MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Eskisi gibi olalım’
21.09.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

‘Eskisi gibi olalım’

Murat Dalkılıç ve geçtiğimiz temmuzda ayrıldığı sevgilisi Hande Erçel, ortak arkadaşlarının düğününde görüntülendi.

‘Eskisi gibi olalım’
ABONE OL

Murat Dalkılıç ve geçtiğimiz temmuzda ayrıldığı sevgilisi Hande Erçel, ortak arkadaşlarının düğününde görüntülendi. Ayrı ayrı geldikleri Four Seasons Hotel’deki nikahta sahneye çıkan şarkıcı, eski sevgilisine bakarak, “Sarıl bana sevgilim, eskisi gibi. Acılar içindedir, gittiğin günden beridir” sözleri olan ‘Hasret Gecesi’ parçasını söyledi. Oyuncu ise bu sırada telefonuyla ilgilenmeyi tercih etti. 

20 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni20 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘YILDIZ’LI PROGRAM

‘YILDIZ’LI PROGRAM

Sosyal medyadan sosyal çağrı!

Sosyal medyadan sosyal çağrı!

‘Eskisi gibi olalım’

‘Eskisi gibi olalım’

Başarıya kenetlendiler

Başarıya kenetlendiler

Sıradaki Haber