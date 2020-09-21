‘Eskisi gibi olalım’

Murat Dalkılıç ve geçtiğimiz temmuzda ayrıldığı sevgilisi Hande Erçel, ortak arkadaşlarının düğününde görüntülendi. Ayrı ayrı geldikleri Four Seasons Hotel’deki nikahta sahneye çıkan şarkıcı, eski sevgilisine bakarak, “Sarıl bana sevgilim, eskisi gibi. Acılar içindedir, gittiğin günden beridir” sözleri olan ‘Hasret Gecesi’ parçasını söyledi. Oyuncu ise bu sırada telefonuyla ilgilenmeyi tercih etti.