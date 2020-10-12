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12.10.2020 - 13:08 |

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı! Güç dengeleri değişiyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde güç dengeleri değişecek. Hızır'ın hayatı tehlikeye girecek. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı! Güç dengeleri değişiyor
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Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. yeni bölümüyle 13 Ekim Salı günü saat 20:00'da ATV'de...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 167. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alpaslan'ın Celal Sincanlı'yı öldürmesiyle masada ortam gerilir. Kızı Bahar ise intikam ateşiyle Hızır Reis'in peşine düşer. Kendisine kurulan hain planın farkında olmadan ölüme yürüyen Hızır Çakırbeyli'nin yardımına yine başına olmadık işler açan yeğeni Alpaslan koşar. Alpaslan'ın masada oylama yapılmadan başıboş yaptığı eylemler dünürleri Façalı ailesiyle de aralarını açar. Haşmet Façalı, masada 40 senelik arkadaşı Celal Sincanlı'nın infazını gerçekleştiren Alpaslan'ın yine masa kuralları gereği ceza almasını ister. Bu süreçte aile reisliğini ilan eden İlyas Çakırbeyli ise abisine yapılan saldırının intikamını almak ister. Bu uğurda Ömür'ün çocukluk arkadaşı Bahar Sincanlı'nın infazını abisi Yavuz'a yaptırmak için süre verir. Sincanlı ailesinin yanı sıra Korkmazlar'la uğraşan Çakırbeyliler, iki cephede çetin bir savaş verir. Yaman Korkmaz'ın Şahin ağanın yanına giderek alenen masayı tehdit etmesi ve kendisinin dışında hiç kimsenin gayrimeşru iş yapmasına müsaade etmemesi yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşler.

 

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