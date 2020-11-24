Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. bölüm fragmanı! EDHO oyuncuları kimler?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak. ATV'nin beğeniyle izlenilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler olacak? İşte EDHO'nun yeni bölüm fragmanı ve oyuncu kadrosunda bulunan isimler...
Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam 20:00'da ATV'de yayınlanacak. İzleyiciler tarafından ise dizinin yeni bölümünde neler olacağı, fragmanı ve oyuncu kadrosunda bulunan isimler araştırılıyor. İşte her hafta düzenli olarak Salı günleri ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hakkında merak edilenler...
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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için hasımlarını masasına davet eder. Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar. Hızır Reis'in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır. Masadan kalmasına rağmen tedbiri bırakmayarak yeğenini korumaya devam eden Hızır Çakırbeyli, tüm gücünü kullanır.
Hızır amcasının verdiği kararlardan memnun olmayan Alpaslan ise amcasıyla iplerini koparmaya hazırdır. Kendi yolunu çizerek adını aleme yazdırmaya hazır olan Alpaslan sonunda Derman Korkmaz'la yüz yüze gelir.Hızır Reis'in Korkmazlarla el sıkışmasını hazmedemeyen Ceylan ise eşiyle arasını açacak bir konuşma yapar. Hızır'ı kendisinden uzaklaştıran Ceylan, bu hamlesiyle eşini Bahar Sincanlı'ya istemeden yaklaştırır. Bahar Sincanlı, Hızır Reis'in pusulasını şaşırtırken, Ceylan'ın da hedefi olur. Hızır Reis bir yandan yeğeninin hayatını kurtarmak için zor kararlar verirken bir yandan da kendisine söz geçiremez. Bahar Sincanlı ise çocukluk arkadaşı Ömür'e rağmen, Hızır Reis'in gönlünü çalmaktan bir an olsun vazgeçmez.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI
Oktay Kaynarca
Sanem Çelik
Ali Sürmeli
Hüseyin Avni Danyal
Yunus Emre Yıldırımer
Ozan Akbaba
Sabina Toziya
Turgay Tanülkü
Yalçın Hazfızoğlu
Pelin Akil
Engin Benli
Turgut Tunçalp
Emir Benderlioğlu
Ceren Benderlioğlu