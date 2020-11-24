Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. bölüm fragmanı! EDHO oyuncuları kimler?

Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam 20:00'da ATV'de yayınlanacak. İzleyiciler tarafından ise dizinin yeni bölümünde neler olacağı, fragmanı ve oyuncu kadrosunda bulunan isimler araştırılıyor. İşte her hafta düzenli olarak Salı günleri ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hakkında merak edilenler...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 173. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için hasımlarını masasına davet eder. Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar. Hızır Reis'in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır. Masadan kalmasına rağmen tedbiri bırakmayarak yeğenini korumaya devam eden Hızır Çakırbeyli, tüm gücünü kullanır.

Hızır amcasının verdiği kararlardan memnun olmayan Alpaslan ise amcasıyla iplerini koparmaya hazırdır. Kendi yolunu çizerek adını aleme yazdırmaya hazır olan Alpaslan sonunda Derman Korkmaz'la yüz yüze gelir.Hızır Reis'in Korkmazlarla el sıkışmasını hazmedemeyen Ceylan ise eşiyle arasını açacak bir konuşma yapar. Hızır'ı kendisinden uzaklaştıran Ceylan, bu hamlesiyle eşini Bahar Sincanlı'ya istemeden yaklaştırır. Bahar Sincanlı, Hızır Reis'in pusulasını şaşırtırken, Ceylan'ın da hedefi olur. Hızır Reis bir yandan yeğeninin hayatını kurtarmak için zor kararlar verirken bir yandan da kendisine söz geçiremez. Bahar Sincanlı ise çocukluk arkadaşı Ömür'e rağmen, Hızır Reis'in gönlünü çalmaktan bir an olsun vazgeçmez.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

Oktay Kaynarca

Sanem Çelik

Ali Sürmeli

Hüseyin Avni Danyal

Yunus Emre Yıldırımer

Ozan Akbaba

Sabina Toziya

Turgay Tanülkü

Yalçın Hazfızoğlu

Pelin Akil

Engin Benli

Turgut Tunçalp

Emir Benderlioğlu

Ceren Benderlioğlu