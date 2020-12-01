Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO fragmanı paylaşıldı mı?

Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölümü yayınlandı. Yeni bölüm için arayışa koyulan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 175. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak konusu. İşte diziyi yakından takip edenlerin bilmesi gerekenler...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 175. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde büyük şok! Oktay Kaynarca o geceyi anlattı

Gelen son dakika haberine göre; 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setini basan alkollü grup kadın çalışanlara saldırdı. Maltepe'de bir otelde çekimler için hazırlık yapan set çalışanları, alkollü ve uyuşturucu maddenin etkisinde oldukları iddia edilen kişilerce sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin 50 suç kaydı çıktı. Saldırganlar, tutuklandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca yaşananları anlattı.

Maltepe'de bir otelde çekimler için hazırlık yapan set çalışanları, alkolün etkisinde oldukları iddia edilen kişiler tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı.

Çıkan kavga sonrası 3 kişi gözaltına alındı. Saldırganların çok sayıda suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olay dün saat 03.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi.



İddialara göre, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin çekimlerinin yapıldığı otelde kalan Gülcan S., Burçak Ç. ve Bercin A. isimli set çalışanları odalarına gittikleri sırada, otelde kalan 3 kişi tarafından sözlü tacizine uğradı. Kadın çalışanlar, odalarına girdikten sonra dizi oyuncuları da odaya geldi.

Hemen ardından ise 3 kişi de fotoğraf çektirme bahanesiyle odanın önüne geldi. Oyuncular şüphelilerin alkollü olduğunu fark ederek fotoğraf çektirmeyi kabul etmedi.

KAPILARI TEKMELEDİ, KAVGA ÇIKARDI

Oyuncular otelin lobisine inerken bir şüpheli, set çalışanlarının kaldığı oda kapısını tekmeledi. Çalışanlar korku içinde kapıyı kilitlerken, çalışan Gülcan S. otel odasının penceresine çıkarak yardım istedi.



Sesleri duyan dizi oyuncuları olayın yaşandığı kata geldi. Şüpheliler ile oyuncular arasında tartışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafların tartışması lobide de devam etti. Gerginliğin ardından oyuncular ile şüpheliler arasında kavga çıktı. Olay yerindeki polis ekipleri ise kavgaya müdahale etti. Batuhan K., Arif Y. ve Şiyar A. isimli şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı.

KAYNARCA O GECEYİ ANLATTI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca yaşananlara tepki gösterdi.



Kaynarca, "Sabahlara kadar özveri, inanç ve sevgiyle işlerini yapmaya çalışan gencecik ekip arkadaşlarıma ne içtikleri belli olmayan iğrenç suç makinesi bir grup tarafından alenen taciz, meskene tecavüz ve cinsel istismar suçu işlenmiştir. Bu kişilerin daha önce işledikleri suçları da göz önünde bulundurarak gereken en ağır yaptırımların uygulanmasını temenni ediyorum." dedi.



Eşkiye Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin set ekibinin kaldığı otelin odasının kapısını tekmeledikleri gerekçesi ile gözaltına alınan Arif Y. ve Şiyar A., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulanan iki şüpheli, Birden çok kişi ile birlikte konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etmek" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.



ŞÜPHELİLER OLAYIN MAĞDURU KENDİLERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ



Mahkemedeki sorgusunda kendisinden şikayetçi olan müştekilerden biri ile fotoğraf çektirmek istediğini belirterek, "Dizide oynayan bu oyuncu fotoğraf çekilmek istemedi. Ben de buna bozuldum.

Odama geçerken karşı odadaki kapıya ayağımla vurdum. Daha sonra pişman oldum, özür dilemek için aşağıya indim. Tanımadığım bir kişi dizi oyuncularına saldırdı. Benimle fotoğraf çektirmek istemeyen kişi gözüme vurdu, kafama vurdu" dedi.

Olayın asıl mağdurunun kendisi olduğunu öne süren Şiyar A., Suçla bir ilgim yok. Biz mağduruz. Dayak yiyen bizdik. Özür dilemek için gittim, saldırdılar" diye konuştu.



TUTUKLANDILAR



İki şüpheli mahkemedeki sorgularının ardından, Birden fazla kişi ile birlikte konut dokunulmazlığını nitelikli ihlal etmek" suçundan tutuklandı.Şüpheliler Şiyar A. Ve Arif Y., emniyet ifadelerinde olay nedeni ile set ekibinden Oktay Kaynarca'nın kendilerini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.