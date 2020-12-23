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23.12.2020 - 00:45 |

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. bölüm fragmanı! EDHO 177. bölüm detayları...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 177. bölüm ile salı akşamı ATV'de ekrana geldi. Oyuncuları ve konusuyla izleyeni televizyona kitleyen EDHO 178. yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm özeti...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. bölüm fragmanı! EDHO 177. bölüm detayları...
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Dizinin yayımlanan son bölümde, Alparslan intikamından vazgeçmez ancak masandan hakkında infaz kararı çıkar. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alparslan'ın hamleleriyle Hızır köşeye sıkışır. EDHO yeni bölüm...

EDHO 177. BÖLÜM ÖZETİ

Alpaslan Çakırbeyli için masada yapılan oylamada, yediye beş infaz kararı çıkar. Alınan bu karara rağmen intikamından vazgeçmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşer. İnfazına el kaldıranlara yaptığı saldırıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amacına bir adım daha yaklaşır. Karşısında kim olursa olsun silahını indirmeyen Alpaslan Çakırbeyli’ye en büyük desteği ise ters düştüğü amcası Hızır Çakırbeyli verir. Tipi ise masada Alpaslan’ın ölümüne el kaldıran Rafet’in peşine düşer. Hamdi Korkmaz, oğulları ve kayınbiraderine yapılan saldırının faturasını Avni’ye keser. Alpaslan’ın ölmesini isteyen Hamdi Korkmaz, intikamının alınması için Avni’yi tehdit eder.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 178. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ATV ekranlarının vazgeçilmezi yapımı EDHO, 177. bölümü ile izleyiciyleydi. Ancak beklenen 178. yeni bölüm fragmanı henüz ekrana gelmedi.

 

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