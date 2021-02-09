Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta yok mu? EDHO neden yok?

ATV'nin fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 182. yeni bölüm heyecanla bekleniyordu. Son bölümde Çakırbeyli ailesinde işler karışmıştı. Salı akşamları yayımlanan EDHO, 9 Şubat günü yeni bölüm ekrana gelmeyecek. EDHO son bölümde neler oldu? İşte, EDHO hakkında detaylar....

EDHO BU HAFTA NEDEN YOK?

Her hafta heyecan yaratan sahnelerle seyirci ile buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ATV'nin vazgeçilmez dizilerinden. Ancak 9 Şubat Salı yayın akışında EDHO yer almadı. İzleyiciler, EDHO bu hafta yok mu, neden yok? sorusunu gündeme getirdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 9 Şubat akşamı yeni bölümü ile ekranda olamayacak. Onun yerine Fenerbahçe - Başakşehir Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi canlı olarak spor severler ile olacak. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayımlanması bekleniyor.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ebru’nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli’nin tüm ikazlarına rağmen Cihan’ı öldürür ve Fuat’ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan’ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar. Didem’i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya’yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı’dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz’ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir düşman edinmiştir. Savaşa hazırlanan İdris Reis’e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir savaşa hazırdır. Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli’nin öldürdüğü Cihan’ın yeğeni Özcan’ı ekler. Özcan’ı Hızır Ali’nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman’ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki savaşı daha da hareketlendirecektir.