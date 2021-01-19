Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı? EDHO 179. yeni bölüm fragmanı

Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek mi merak konusu. Yılbaşı haftası ve maç haftasında yayınlanmayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı? İşte EDHO yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BUGÜN VAR MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'da ekrana gelecek.

EDHO 179. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır. Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur. Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür. Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır. İhanet eden Ebru'ya adım adım yaklaşan Hızır Çakırbeyli, namlunun ucundadır. Ebru ise Hızır Çakırbeyli'yi ortadan kaldırmak için hizmetinde olduğu şebekeden izin ister.Masada yaptığı hamlelerle Çakırbeyliler ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar, Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle şok yaşarlar. Hamdi Korkmaz ve Yaman Korkmaz'ı adeta diken üstünde bırakan Doğan Baba, yaptığı hamlelerle Alpaslan'ın da elini kuvvetlendirir.Babası İdris yüzünden Didem'e talip olan ve aldığı olumsuz dönüşten sonra gurur yapan Kaya ise Didem'in peşine düşer. Gözünü karartan Kaya, Haşmet Façalı'nın evine baskın yapar. Ama işler istediği gibi olmayacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ İKİ HAFTADIR NEDEN YOKTU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ilk olarak yılbaşı haftasından dolayı ekrana gelmedi. İkinci hafta ise ATV ekranın canlı maç yayının ekrana gelmesiyle dizinin yeni bölümü ekrana gelemedi.

EDHO OYUNCULARI

Oktay Kaynarca

Sanem Çelik

Ali Sürmeli

Hüseyin Avni Danyal

Yunus Emre Yıldırımer

Ozan Akbaba

Sabine Toziya

Turgay Tanülkü

Yalçın Hafızoğlu

Pelin Akil

Engin Benli

Turgut Tunçalp

Emir Benderlioğlu

Ceren Benderlioğlu.