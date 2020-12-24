'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' hayranlarını üzecek karar

Usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı, altı sezondur ilgiyle izlenen 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi, izleyicisini üzecek bir karar aldı.

tv100'ün haberine göre; senaryoda yenilik yapılacak olan fenomen dizinin ekibi, 29 Aralık'ta tatile çıkacak ve çekimlere 8 Ocak itibarıyla yeniden başlayacak. Bu sırada 5 Ocak ve 12 Ocak'ta yeni bölüm ekrana gelmeyecek.