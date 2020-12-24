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HaberlerMagazin Haberleri 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' hayranlarını üzecek karar
24.12.2020 - 10:48 |

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' hayranlarını üzecek karar

ATV ekranlarının fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 29 Aralık tarihinden itibaren iki hafta ara verecek.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' hayranlarını üzecek karar
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Usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı, altı sezondur ilgiyle izlenen 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi, izleyicisini üzecek bir karar aldı.

tv100'ün haberine göre; senaryoda yenilik yapılacak olan fenomen dizinin ekibi, 29 Aralık'ta tatile çıkacak ve çekimlere 8 Ocak itibarıyla yeniden başlayacak. Bu sırada 5 Ocak ve 12 Ocak'ta yeni bölüm ekrana gelmeyecek.

Magazin Haberleri Bülteni (24 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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