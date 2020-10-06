Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları | EDHO 166. bölüm bu akşam var mı?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak. Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölümünde neler olacak merak konusu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 166. BÖLÜM BU AKŞAM BAŞLIYOR MU?

Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin başrolünü paylaştığı dizinin kadrosuna Pelin Akil dahil oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon kadrosuna Pelin Akil ile birlikte, Diriliş Ertuğrul ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde gösterdiği performansla dikkat çeken Engin Benli ve Kurtlar Vadisi'nde Nizamettin Güvenç karakterini canlandıran Adnan Biricik, Ünal Silver, Hakan Atalay, Erol Babaoğlu ve Gizem Arıkan da dahil oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon bölümleri bu akşam başlıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

OKTAY KAYNARCA - HIZIR ÇAKIRBEYLİ

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 Malatya doğumludur. Çocukluğunun bir dönemi Berlin'de geçti. Konservatuvara girmeden önce Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın "Duvarların Ötesi"nde adlı oyununda oynadı. Ardından birkaç çocuk oyununda yer aldı. Konservatuvar zamanında TRT için "Gençler Dizisi"nde oynadı. İlk profesyonel oyunculuğunu Ali Atik, Ayşegül Atik'le bir çocuk oyununda yaptı ve ilk parasını kazandı. İlk oyunu bir müzikal idi. Konservatuvardan mezun olduğu 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda "Kan Kardeşleri" (Blood BrOthers) adlı müzikalde Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Celal Perk, Jülide Kural, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlu ile beraber oynadı. Sonra yine aynı tiyatroda 1993-1994 sezonunda "Derin Bir Soluk Al" oyununu oynadı ve tiyatro hayatını noktaladı. Bu oyunla Avni Dilligil "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı. 2003 yılında başlayan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır rolüyle ünlendi. 2008 yılında yayına giren Adanalı dizisinde "Adanalı Yavuz" rolünü, 2011 yılında yayına giren Nuri dizisinde Nuri karakterini oynamıştır. 2015 yılından beri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat vermektedir.

OZAN AKBABA - İLYAS ÇAKIRBEYLİ

Ozan Akbaba 1982 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun oldu. Sinema filmleri, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, film müzikleri de yapıyor. Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klipinde oynadı. Oyuncu 2015'te atv'de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırıyor.

YUNUS EMRE YILDIRIMER - ALPASLAN ÇAKIRBEYLİ

Yunus Emre Yıldırımer 5 Şubat 1982 Siirt'te dünyaya gelen Yunus Emre Yıldırmer ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır’da tamamladı. Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü’ne girdi ve buradan mezun oldu. Konservatuvar eğitimine devam ederken Melisa Özge Yıldırımer ile dünya evine girdi.İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında yayınlanan Hatırla Sevgili adlı dizi ile yaşadı. Ardından Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler gibi pek çok dizide rol aldı.2013 yılında vizyona giren Selam adlı sinema filminde rol aldı ve Senegal’e giden bir öğretmeni canlandırdı.Yunus Emre Yıldırımer aynı zamanda tiyatroya da devam etti ve Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu’na dahil olarak pek çok tiyatro oyununda sahneye çıktı.2013 yılında yayınlanmaya başlayan Fatih-Harbiye adlı dizide Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’le başrolü paylaşarak bu dizide Şinasi rolünü canlandırdı. Yunus Emre Yıldırımer 2015 yılından beri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Alparslan Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.

SABİNA TOZİYA - HAYRİYE ÇAKIRBEYLİ

Sabina Toziya, 1946 doğumlu oyuncu. Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynamış, şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.

YALÇIN HAFIZOĞLU - HIZIR ALİ ÇAKIRBEYLİ

18 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul’ da doğdu. Babası Samsun, annesi Üsküp, Makedonya göçmenidir. İlköğretimini Özel Kalamış Okullarında tamamladı. Sonrasında Göztepe Yeşilbahar Ortaokulu, Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi ve Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünü bitirdi. Oyunculuğa merakı küçük yaşlardan beri vardı. 2014-2016 yıllarında Nazan Koçak, Deniz Erdem, Süeda Çil, Destan Batmaz ve Berna Adıgüzel' den oyunculuk eğitimleri aldı. Kariyerindeki ilk performansı 2016' da konuk oyuncu olarak Star TV' de yayınlanan 'Kiralık Aşk' dizisindeki 'Selim' karakteridir. Çekimlerine 2016 yılında başlanan 2018 vizyon tarihli yönetmenliğini Volkan Kocatürk' ün yaptığı 'Keşif Çanakkale' sinema filminde 'Roy' karakterini canlandırdı. 2016' nın Kasım ayından itibaren de ATV' de yayınlanan 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Hızır Ali Çakırbeyli' karakterini canlandırmaktadır.