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01.10.2020 - 13:29 |

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın tarihi belli oldu

ATV ekranlarında yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', beşinci sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni sezon tanıtımı izleyici karşısına çıkan dizinin başlayacağı tarih belli oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın tarihi belli oldu
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Başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, ve Hüseyin Avni Danyal yer aldığı; Onur Tan'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 5. sezonuyla ekranlara dönecek.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 166. yeni bölümü 6 Ekim Salı akşamı ATV'de yayınlanacak.

Dizinin yeni sezonunda sürpriz isimler de rol alacak. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 166. bölümünde; Pelin Akil'in canlandırdığı karakterin Hızır Çakırbeyli'ye tuzak kurması dikkat çekiyor.

Ayrıca masaya Kimsesiz Doğan'ın oturduğu ve Hızır'ın düşmanına bomba saldırı düzenlediği anlar damerak uyandırdı.

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