Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde heyecan dorukta | EDHO oyuncuları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünde ortalık karışıyor. Haşmet Façalı adamlarıyla mahalleyi basıyor. Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a adım adım yaklaşıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları ve yeni bölüm detayları.
ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Eşkıya dizisi ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Yeni sezonda kadroya yeni isimler de dahil oldu. Peki, Eşkkıya Dünyaya Hükümdar olmaz 171. bölümde neler olacak?
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Haşmet Façalı intikam peşinde. Hızır'la birlikte hapishanedeki Derman'ın peşine düşen Haşmet adamlarını toplayıp mahalleyi basıyor.
Alpaslan ise kendi planını uygulamaya koyuyor. Öte yandan Ömür'ün evi terk etmesiyle zor durumda kalan İlyas'ın yardımına Hızır koşar.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI
OKTAY KAYNARCA - HIZIR ÇAKIRBEYLİ
SANEM ÇELİK - CEYLAN
ALİ SÜRMELİ - DOĞAN BABA
HÜSEYİN AVNİ DANYAL - TUFAN
YUNUS EMRE YILDIRIMER - ALPASLAN ÇAKIRBEYLİ
OZAN AKBABA - İLYAS ÇAKIRBEYLİ
SABİNA TOZİYA - HAYRİYE ÇAKIRBEYLİ
TURGAY TANÜLKÜ - ŞAHİN AĞA
YALÇIN HAFIZOĞLU - HIZIR ALİ ÇAKIRBEYLİ
PELİN AKİL - BAHAR
ENGİN BENLİ - YAMAN KORKMAZ
TURGUT TUNÇALP - HAŞMET FAÇALI
EMİR BENDERLİOĞLU - BEHZAT FAÇALI
CEREN BENDERLİOĞLU - ÖMÜR ÇAKIRBEYLİ