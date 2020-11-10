Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde heyecan dorukta | EDHO oyuncuları

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Eşkıya dizisi ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Yeni sezonda kadroya yeni isimler de dahil oldu. Peki, Eşkkıya Dünyaya Hükümdar olmaz 171. bölümde neler olacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haşmet Façalı intikam peşinde. Hızır'la birlikte hapishanedeki Derman'ın peşine düşen Haşmet adamlarını toplayıp mahalleyi basıyor.

Alpaslan ise kendi planını uygulamaya koyuyor. Öte yandan Ömür'ün evi terk etmesiyle zor durumda kalan İlyas'ın yardımına Hızır koşar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

OKTAY KAYNARCA - HIZIR ÇAKIRBEYLİ

SANEM ÇELİK - CEYLAN

ALİ SÜRMELİ - DOĞAN BABA

HÜSEYİN AVNİ DANYAL - TUFAN

YUNUS EMRE YILDIRIMER - ALPASLAN ÇAKIRBEYLİ

OZAN AKBABA - İLYAS ÇAKIRBEYLİ

SABİNA TOZİYA - HAYRİYE ÇAKIRBEYLİ

TURGAY TANÜLKÜ - ŞAHİN AĞA

YALÇIN HAFIZOĞLU - HIZIR ALİ ÇAKIRBEYLİ

PELİN AKİL - BAHAR

ENGİN BENLİ - YAMAN KORKMAZ

TURGUT TUNÇALP - HAŞMET FAÇALI

EMİR BENDERLİOĞLU - BEHZAT FAÇALI

CEREN BENDERLİOĞLU - ÖMÜR ÇAKIRBEYLİ