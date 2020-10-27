Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde heyecan dorukta! İşte EDHO oyuncuları

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 169. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Hızır ve Alpaslan arasındaki gerilim sürüyor.

Alpaslan'ı masadan kovan Hızır, aileden de kovuyor. Alpaslan ise Şahin Ağa'nın akıl vermesi ile kendine yeni bir yol çizer. İntikam ateşi ile yeni bir yola çıkan Alpaslan teyzesi Ceylan'ı da karşısına alır.

Alpaslan'ın yeni kozu ise Kubilay olacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

OKTAY KAYNARCA - HIZIR ÇAKIRBEYLİ

SANEM ÇELİK - CEYLAN

ALİ SÜRMELİ - DOĞAN BABA

HÜSEYİN AVNİ DANYAL - TUFAN

YUNUS EMRE YILDIRIMER - ALPASLAN ÇAKIRBEYLİ

OZAN AKBABA - İLYAS ÇAKIRBEYLİ

SABİNA TOZİYA - HAYRİYE ÇAKIRBEYLİ

TURGAY TANÜLKÜ - ŞAHİN AĞA

YALÇIN HAFIZOĞLU - HIZIR ALİ ÇAKIRBEYLİ

PELİN AKİL - BAHAR

ENGİN BENLİ - YAMAN KORKMAZ

TURGUT TUNÇALP - HAŞMET FAÇALI

EMİR BENDERLİOĞLU - BEHZAT FAÇALI

CEREN BENDERLİOĞLU - ÖMÜR ÇAKIRBEYLİ