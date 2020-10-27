Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde heyecan dorukta! İşte EDHO oyuncuları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Hızır, Alpaslan'ı aileden kovuyor. Alpaslan'a yol gösteren isim ise Şahin Ağa oluyor. Peki, Alpaslan'ın yeni planı ne olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm için heyecan dorukta.
ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 169. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Hızır ve Alpaslan arasındaki gerilim sürüyor.
Alpaslan'ı masadan kovan Hızır, aileden de kovuyor. Alpaslan ise Şahin Ağa'nın akıl vermesi ile kendine yeni bir yol çizer. İntikam ateşi ile yeni bir yola çıkan Alpaslan teyzesi Ceylan'ı da karşısına alır.
Alpaslan'ın yeni kozu ise Kubilay olacaktır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI
OKTAY KAYNARCA - HIZIR ÇAKIRBEYLİ
SANEM ÇELİK - CEYLAN
ALİ SÜRMELİ - DOĞAN BABA
HÜSEYİN AVNİ DANYAL - TUFAN
YUNUS EMRE YILDIRIMER - ALPASLAN ÇAKIRBEYLİ
OZAN AKBABA - İLYAS ÇAKIRBEYLİ
SABİNA TOZİYA - HAYRİYE ÇAKIRBEYLİ
TURGAY TANÜLKÜ - ŞAHİN AĞA
YALÇIN HAFIZOĞLU - HIZIR ALİ ÇAKIRBEYLİ
PELİN AKİL - BAHAR
ENGİN BENLİ - YAMAN KORKMAZ
TURGUT TUNÇALP - HAŞMET FAÇALI
EMİR BENDERLİOĞLU - BEHZAT FAÇALI
CEREN BENDERLİOĞLU - ÖMÜR ÇAKIRBEYLİ