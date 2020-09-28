Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı yayınlandı! EDHO 166. bölüm ne zaman?

ATV ekranında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezon bölümleri izleyici tarafından merakla bekleniyor. Dizinin yeni sezon çekimleri geçtiğimiz haftalarda başladı ve yeni bölümden ilk fragman yayınlandı. Peki, EDHO 166. bölüm ne zaman yayınlanacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 166. BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin başrolünü paylaştığı dizinin kadrosuna Pelin Akil dahil oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon kadrosuna Pelin Akil ile birlikte, Diriliş Ertuğrul ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde gösterdiği performansla dikkat çeken Engin Benli ve Kurtlar Vadisi'nde Nizamettin Güvenç karakterini canlandıran Adnan Biricik, Ünal Silver, Hakan Atalay, Erol Babaoğlu ve Gizem Arıkan da dahil oldu.

EDHO 166. bölümün ne zaman yayınlanacağı ise henüz netleşmedi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON FRAGMANI