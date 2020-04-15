Esneme saati

Elif Boyner, Red Bull Project: Pro video serisi için sporcu Ayşe Begüm Onbaşı’yla antrenman yaptı. Red Bull Türkiye ve Sweaters Community Instagram hesaplarından canlı yayınlanan etkinlikte, esneme hareketleri gösterildi. Eğlenceli geçen antrenman sonunda Boyner, “Vay canına! Kendimi esnek zannederdim. Ayşe Begüm’e yetişirken biteceğim” derken, Onbaşı ise, “Herkes egzersizleri kendi esnekliğine göre çalışmalı” dedi.