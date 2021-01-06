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HaberlerMagazin Haberleri Esra Bilgiç'ten 'Ramo'dan ayrılıyor' iddialarına yanıt!
06.01.2021 - 10:44 |

Esra Bilgiç'ten 'Ramo'dan ayrılıyor' iddialarına yanıt!

Show TV'de yayınlanan 'Ramo' dizisinde 'Sibel' karakterine hayat veren Esra Bilgiç, diziden ayrılacağı iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Esra Bilgiç'ten 'Ramo'dan ayrılıyor' iddialarına yanıt!
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Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek ve İlker Aksum'un paylaştığı 'Ramo' dizisi cuma akşamları Show TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. 

Show TV ekranlarında seyirci ile buluşan yeni dizisinde hayat verdiği Sibel karakteriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç'in 'Ramo'dan ayrılacağı iddiaları gündeme geldi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilgiç, "Arkadaşlar Ramo'dan ayrılmıyorum. Sevgiler" diyerek iddiaları yalanladı.

Esra Bilgiçten Ramodan ayrılıyor iddialarına yanıt

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