Esra Bilgiç'ten 'Ramo'dan ayrılıyor' iddialarına yanıt!

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek ve İlker Aksum'un paylaştığı 'Ramo' dizisi cuma akşamları Show TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Show TV ekranlarında seyirci ile buluşan yeni dizisinde hayat verdiği Sibel karakteriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç'in 'Ramo'dan ayrılacağı iddiaları gündeme geldi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilgiç, "Arkadaşlar Ramo'dan ayrılmıyorum. Sevgiler" diyerek iddiaları yalanladı.