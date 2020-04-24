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24.04.2020 - 09:55 |

Esra Dermancıoğlu: Aklım durdu ne kadar benziyoruz!

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kendisini şimdilerde corona viürüsü üzerine yaptığı çalışmalarla gündemde olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'ya benzetti.

Esra Dermancıoğlu: Aklım durdu ne kadar benziyoruz!

Ev karantinasında çektiği eğlenceli videolarla takipçilerinin moralini yükselten Esra Dermancıoğlu, bu defa ilginç bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Çektiği bir selfie'nin yanına Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın fotoğrafını koyan oyuncu, "Ben Ercüment Ovali'yi corona ile tanıdım… aklım durdu ne kadar benziyoruz…sanki aşıyı ben bulmuşum gibi hissediyorum o derece yani” notunu düştü.

Esra Dermancıoğlu: Aklım durdu ne kadar benziyoruz

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