Esra Dermancıoğlu: Aklım durdu ne kadar benziyoruz!

Ev karantinasında çektiği eğlenceli videolarla takipçilerinin moralini yükselten Esra Dermancıoğlu, bu defa ilginç bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Çektiği bir selfie'nin yanına Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın fotoğrafını koyan oyuncu, "Ben Ercüment Ovali'yi corona ile tanıdım… aklım durdu ne kadar benziyoruz…sanki aşıyı ben bulmuşum gibi hissediyorum o derece yani” notunu düştü.