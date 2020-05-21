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HaberlerMagazin Haberleri Esra Dermancıoğlu, Burcu Esmersoy’un 'TikTok' videosunu ti'ye aldı!
21.05.2020 - 17:44 |

Esra Dermancıoğlu, Burcu Esmersoy’un 'TikTok' videosunu ti'ye aldı!

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, karantina döneminde sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri. Esprili kişiliği ile eğlenceli videolar çeken Dermancıoğlu, son olarak Burcu Esmersoy'un zıplayarak çektiği 'TikTok' videosu ile dalga geçti.

Esra Dermancıoğlu, Burcu Esmersoy’un 'TikTok' videosunu ti'ye aldı!
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Sunucu Burcu Esmersoy, zıplayarak bir video çekmiş ve sosyal medyada viral olmuştu. Oyuncu Esra Dermancıoğlu da ünlü sunucu ile aynı müziği kullanıp, zıplayarak çektiği video ile güldürdü…

Esra Dermancıoğlu, Burcu Esmersoy’un TikTok videosunu tiye aldı

Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.
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Cadde Yazarları

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