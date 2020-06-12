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12.06.2020 - 08:01 |

Esra Dermancıoğlu: Corona virüs testim negatif çıktı

Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu Esra Dermancıoğlu bandajla sarılı kolunu gösterip corona virüs testi yaptırdığını söyledi.

Posta'dan Ali Keser'in haberine göre, Esra Dermancıoğlu, önceki gün Nişantaşı’nda meslektaşı Hakan Karahan’la ayaküstü sohbet ederken görüntülendi. Beş dakikalık muhabbetin ardından, muhabirlerin sorularını cevapladı. Kolundaki bandajla dikkat çeken Dermancıoğlu “Kan tahlili yaptırmak için doktora uğradım. Corona virüs testim negatif çıktı. İçim rahat, bende corona yok” dedi.

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