Esra Dermancıoğlu kızının doğum gününü kutladı

Karantina günlerinde yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Esra Dermancıoğlu, kızının doğum günü için yazdıklarıyla duygulandırdı. Son dönemde sosyal medya hesabından kızıyla olan fotoğraflarını daha çok yayınlayan oyuncu, Refia’nın doğum gününü şu satırlarla kutladı:

“Refia'm benim, 2 haziran 2003'te geldi hayatımıza canım Memo'm ve benim hayatıma… Refoş bizim şansımız seninle ruhdaş olmamız. Hayatımın sonuna kadar sınırlarımı aşmadan, sana hep söylediğim gibi o ipek ruhunu koruyacağım. İyi ki birbirimizi bulmuşuz"