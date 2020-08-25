Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu

ATV ekranında hafta için her gün ekrana gelen Esra Erol'da yakında başlıyor. Yeni sezonda yeni bölümleri ve konukları ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Esra Erol Pazartesi günü başlayacak.

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında...