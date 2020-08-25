25.08.2020 - 16:38 |
Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu
Esra Erol'da heyecanla bekleniyor. Hafta içi her gün ekrana gelen Esra Erol'da programı izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Programın yayın tarihi belli oldu.
Didem Uzel: Allah ABD’deki acile düşürmesinSelim Sarı ile 2012 yılında evlendikten sonra ABD'ye yerleşen oyuncu Didem Uzel Sarı, corona virüsten dolayı Türkiye'ye döndüklerini söyledi. DHA’ya konuşan Uzel, ABD’deki sağlık sistemini eleştirerek, " Allah ABD’de acil servise düşürmesin" dedi.