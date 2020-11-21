Esra Erol paylaştı: Kavuştuğumuz an...

Esra Erol, doğumdan hemen sonra çekilen bir videoyu instagram hesabından paylaştı. Duygularını dile getiren ünlü sunucu, 'Ömer’im. O ilk kavuşmada seni görmek, koklamak, dokunmak ve sana dualarımda ki gibi sağ salim kavuşmak. İyi ki doğdun evimizin isyankar34’ü! Merhametli, adil, vicdanlı, özgür, mutlu, sağlıklı ol. Sana aşığım ve aşığız" ifadelerini kullandı.



