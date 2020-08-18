İşte "Esra Erol'da" gerçeği!

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "31 Ağustos'ta" başlıklı yazısı şöyle:

"Çıkan haberlere bakılırsa RTÜK’e yapılan şikayetler yüzünden ATV, ‘Esra Erol’da’yı yayından kaldırdı.

Peki gerçek ne? Gerçek şu: Bodrum’da butik bir otelde eşi ve çocuklarıyla yaz tatilini tamamlayan Esra Erol, İstanbul’a döndü.

Çünkü 31 Ağustos Pazartesi günü Erol, yıllardır olduğu gibi ATV ekranından seyircisiyle buluşacak."