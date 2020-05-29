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HaberlerMagazin Haberleri Esra Erol’un dil sürçmesine, Elçin Sangu’dan güldüren yanıt!
29.05.2020 - 09:50 |

Esra Erol’un dil sürçmesine, Elçin Sangu’dan güldüren yanıt!

Sunucu Esra Erol, dün yayınlanan canlı yayınında evinden kaçan kadının adını söylerken 'Elçin Ulu' demek yerine 'Elçin Sangu' dedi. Erol'un hatasını gören oyuncu Elçin Sangu, Twitter hesabından esprili bir cevap verdi.

Esra Erol’un dil sürçmesine, Elçin Sangu’dan güldüren yanıt!
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ATV ekranlarında yayınlanan 'Esra Erol’da programında, Mustafa adlı bir erkeğin eşinin evi terk ettiği anlatılırken, kadının adı 'Elçin Ulu' olduğu belirtildi. Mustafa adlı erkek, eşinin evdeki tüpü alarak kendisini terk ettiğini söyledi. O sırada, programın sunucusu Esra Erol da Elçin Ulu’nun evi nasıl terk ettiğini anlattı. Esra Erol, "Elçin Ulu" yerine ünlü oyuncu "Elçin Sangu"yu telaffuz edince sosyal medyada gündem oldu.

"TÜP ÇOK PAHALI ALMADAN MI GİTSEYDİM"

Sosyal medyada Esra Erol’un “Elçin Sangu iki çocuğuyla beraber eşini terk ediyor” dediği anlar çok paylaşılanlar arasına girerken, Elçin Sangu da o paylaşımlara kayıtsız kalmadı.

Elçin Sangu kişisel Twitter hesabından, “Tüp çok pahalı almadan mı gitseydim” dedi.

Esra Erol’un dil sürçmesine, Elçin Sangu’dan güldüren yanıt

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Cadde Yazarları

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