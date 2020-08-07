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07.08.2020 - 14:02 |

Esra Eron ile Efe Gürsoy ayrılığa dayanamadı

Efe Gürsoy, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile oyuncu Esra Eron'la barıştığını ilan etti.

Esra Eron ile Efe Gürsoy ayrılığa dayanamadı
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Oyuncu Esra Eron, geçtiğimiz nisan ayında Efe Gürsoy ile olan ilişkisini bitirmiş, hatta bir süre imalı paylaşımlarıyla eski sevgilisine sürekli göndermede bulunmuştu. Çift, aralarındaki sorunları çözerek barışma kararı aldı.

Üç aylık ayrılığın ardından aşka devam eden çiftten Efe Gürsoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma kalp emojisi koyarak, ilişkilerine bir şans verdiklerini ilan etti.

Esra Eron ile Efe Gürsoy ayrılığa dayanamadı

    Magazin Haberleri Bülteni (7 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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    Cadde Yazarları

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