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21.12.2020 - 17:50 |

Esra Eron'dan Lakky paylaşımı

Hafta sonu kısıtlamasını İzmir'de ailesiyle geçiren Esra Eron, kardeşinin köpeğiyle poz verdi.

Esra Eron'dan Lakky paylaşımı
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Sevimli Lakky gibi rengarenk bir kazak giyen Esra Eron'un "Bir günaydınınızı alırız" notunu taşıyan paylaşımı, Instagram'ı renklendirdi.

Esra Erondan Lakky paylaşımı

Coşkun Sabah'ın ses kaydı yayınlandı!Şarkıcı Coşkun Sabah’ın Posta gazetesine verdiği röportajında kızı Roza Sabah'ın bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı büyük tepki çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında, 68 yaşındaki sanatçı ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı.
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