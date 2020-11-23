23.11.2020 - 09:11 |
Esra Ruşan-Fatih Kızılgök tek celsede boşandı
'Arka Sokaklar', 'Vatanım Sensin' ve 'Masumlar Apartmanı' gibi pek çok dizide rol alan Esra Ruşan ile yönetmen Fatih Kızılgök, altı yıllık evliliklerini noktaladı.
Geçtiğimiz ay Fatih Kızılgök tarafından açılan boşanma davası tek celsede sonuçlandı. İki yaşında bir kızları bulunan çift, anlaşmalı olarak boşandı.
Hürriyet'te yer alan habere göre; mahkeme, çocuğun velayetini anneye verdi. Protokole göre Fatih Kızılgök, çocuğu için aylık 2 bin TL iştirak nafakası ödeyecek.