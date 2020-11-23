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23.11.2020 - 09:11 |

Esra Ruşan-Fatih Kızılgök tek celsede boşandı

'Arka Sokaklar', 'Vatanım Sensin' ve 'Masumlar Apartmanı' gibi pek çok dizide rol alan Esra Ruşan ile yönetmen Fatih Kızılgök, altı yıllık evliliklerini noktaladı.

Esra Ruşan-Fatih Kızılgök tek celsede boşandı
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Geçtiğimiz ay Fatih Kızılgök tarafından açılan boşanma davası tek celsede sonuçlandı. İki yaşında bir kızları bulunan çift, anlaşmalı olarak boşandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; mahkeme, çocuğun velayetini anneye verdi. Protokole göre Fatih Kızılgök, çocuğu için aylık 2 bin TL iştirak nafakası ödeyecek.

Magazin Haberleri Bülteni (23 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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