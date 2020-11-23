Esra Ruşan-Fatih Kızılgök tek celsede boşandı

Geçtiğimiz ay Fatih Kızılgök tarafından açılan boşanma davası tek celsede sonuçlandı. İki yaşında bir kızları bulunan çift, anlaşmalı olarak boşandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; mahkeme, çocuğun velayetini anneye verdi. Protokole göre Fatih Kızılgök, çocuğu için aylık 2 bin TL iştirak nafakası ödeyecek.