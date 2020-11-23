Esra Ruşan kimdir? Esra Ruşan kaç yaşında, nereli? Esra Ruşan eşi kim?

Esra Ruşan, Kars'ta doğdu ve eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Uzun soluklu Arka Sokaklar dizisiyle oyunculuğa adım atan Ruşan, sonrasında popüler dizilerde yer alarak adını duyurdu. Peki, Esra Ruşan eşi kim? İşte, detaylar...

ESRA RUŞAN KİMDİR?

Ruşan, 1983 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezun olan isim, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa başladı. Esra Ruşan, Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok dizide oynadı. 2012’de Ustura Kemal, 2020’de Masumlar Apartmanı dizileri kadrosunda yer aldı. Yeni projelerde yer almaya devam ediyor. Esra Ruşan, 1.68 cm boyunda ve 58 kilodur. 6 yıldır evli olduğu yönetmen Fatih Kızılgök ile Kasım 2020'de boşandı.



