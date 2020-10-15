Etkin Ãœnal beyazlar iÃ§inde

15.10.2020 - 09:16 | | SEÃ‡KÄ°N ÅžENVARDAR
Etkin Ünal beyazlar içinde
Eski milli futbolcu Tugay KerimoÄŸlu'ndan 2018 yÄ±lÄ±nda boÅŸanan Etkin Ãœnal, Ã¶nceki gÃ¼n oÄŸlu Berke ile City's NiÅŸantaÅŸÄ±'nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
OÄŸlu Berke ile maÄŸazalarÄ± dolaÅŸÄ±p alÄ±ÅŸveriÅŸ yapan Etkin Ãœnal'Ä±n fit gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ve beyazlar iÃ§erisindeki hali dikkat Ã§ekti.
Muhabirlerin "Neler yapÄ±yorsunuz?" sorusuna 46 yaÅŸÄ±ndaki Ãœnal, "UÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±m hiÃ§ bir iÅŸ yok" cevap verdi ve aracÄ±na binerek evinin yolunu tuttu.Â