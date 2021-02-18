Ev halini paylaştı! Sıfır makyaj Yonca Evcimik

Karantina sürecini Bodrum'da geçiren ve Instagram hesabından günlük hayatından kesitler ekleyen şarkıcı Yonca Evcimik, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Gri renkli bir tişört giydiği görülen Evcimik, makyajsız pozunu "Ev hali" notuyla yayınladı. 57 yaşındaki şarkıcının fotoğrafı, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

DENİZE GİRDİ

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz gün de soğuk havaya aldırış etmeden denize girmişti. Yüzerken verdiği poza da "Benim için bir ilk..." notunu düşmüştü.

Şarkıcı Yonca Evcimik, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde çıkardığı ‘Ayıp Şeyler’ parçasındaki nedeniyle sosyal medyadan tepki almıştı.

Şarkının tepki çeken sözleri şöyle:

“Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle”

"SİZE GÖRE TEK BİR ANLAMI VAR"

Ünlü şarkıcı, “Mahrem kelimesinin tam anlamını öğrenmek için Google, TDK, Wikipedia gibi yerlere başvurabilirsiniz. Çünkü belli ki size göre sadece tek bir anlamı var" diyerek, kendisini savunmuştu.

BURAK AKKUL'DAN TEPKİ

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde pek çok kişi, Evcimik'in şarkısının 'cinsiyetçi' olduğunu savunarak tepki göstermişti. Bu tepkilerden biri de, Evcimik'in yıllar önce rol aldığı ve onu daha ünlü hale getiren 'Çılgın Bediş' dizisinin senaristi Burak Akkul'dan gelmişti.

Akkul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Yonca Evcimik öylesine bir şarkı yapmış ki, ben 20 yıl önce 'Çılgın Bediş'i yazdığıma pişman oldum" ifadelerini kullanmıştı.