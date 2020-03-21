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HaberlerMagazin Haberleri Ev konseri verecek
21.03.2020 - 07:00 |

Ev konseri verecek

Oh Land lakaplı Danimarkalı müzisyen Nanna Øland Fabricius, bu gece saat 23.00’te, Instagram, Facebook ve YouTube’da canlı yayında özel bir ev konseri verecek.

Ev konseri verecek

Sanatçı, “Hayatlarımızdaki değişikliklerle baş etmek için yeni bir şarkı yazdım. Tüm bu durumun geçmesini dört gözle bekliyorum” dedi. Müzisyen, bir de açık çağrı yayınladı. Buna göre, bu deneyimin parçası olmak isteyenler, ‘I Miss One Week Ago’ eserinin enstrümantal versiyonuna kendi hayatlarından hikayeler ekleyecek ve Oh Land’i de etiketleyerek, Instagram’dan paylaşacak. Şarkıcı, beğendiği performansları dünyaya duyuracak.

Magazin Haberleri Bülteni (20 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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