Ev konseri verecek

Sanatçı, “Hayatlarımızdaki değişikliklerle baş etmek için yeni bir şarkı yazdım. Tüm bu durumun geçmesini dört gözle bekliyorum” dedi. Müzisyen, bir de açık çağrı yayınladı. Buna göre, bu deneyimin parçası olmak isteyenler, ‘I Miss One Week Ago’ eserinin enstrümantal versiyonuna kendi hayatlarından hikayeler ekleyecek ve Oh Land’i de etiketleyerek, Instagram’dan paylaşacak. Şarkıcı, beğendiği performansları dünyaya duyuracak.