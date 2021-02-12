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12.02.2021 - 11:23 |

Eva Luna ne demek? Eva ve Luna isimlerinin anlamı nedir?

Eva Luna ismin anlamı ismi merakla araştırılıyor. Özge Özder ve Sinan Güleryüz çiftinin bebeği dünyaya geldi. Ünlü çift kızının ismini Eva Luna koydu. Peki Eva Luna ne demek? İşte ayrıntılar...

Eva Luna ne demek? Eva ve Luna isimlerinin anlamı nedir?
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Özge Özder ve Sinan Güleryüz'ün bebekleri doğdu. Özder, kızlarının doğduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü çift kızlarının adını Eva Luna koydu. Peki Eva Luna ne demek?

LUNA NE DEMEK?

Luna isminin anlamı Dolunay demektir.

EVA NE DEMEK?

Eva ismine ait anlamlardan ilki çok talihli, uğurlu ve kutlu olmaktadır.

İsmin anlamlarından bir diğeri ise nefes almak olmaktadır.

Eva isminin üçüncü anlamını ise hayat ve yaşam oluşturmaktadır.

İsmin anlamlarının içerisinde arife gecesi de bulunmaktadır.

Son olarak Eva isminin anlamı Havva olmaktadır. Havva ise yaratılan ilk kadın olmaktadır.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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