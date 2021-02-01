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01.02.2021 - 17:55 |

Evan Rachel Wood: Tacizcimin adı Marilyn Manson!

ABD'li oyuncu ve şarkıcı Evan Rachel Wood, şarkıcı Marilyn Manson (52) tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Konuyla ilgili paylaşım yapan Wood, "Bu tehlikeli adamı ifşa etmek için buradayım" ifadelerini kullandı.

Evan Rachel Wood: Tacizcimin adı Marilyn Manson!
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Evan Rachel Wood, 2006 yılında henüz 19 yaşındayken aşk yaşamaya başladığı ve bir yıl sonra ayrıldığı Marilyn Manson'ın kendisini yıllarca taciz ettiğini açıkladı.

Oyuncu Jamie Bell ile mutlu bir evlilik sürdüren 33 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "İstismarcımın adı Brian Warner. Dünyanın bildiği adıyla; Marilyn Manson. İlk gençlik yıllarımdan beri beni korkunç bir şekilde taciz etti. Beynim yıkandı ve teslimiyetçi davranmam için manipülasyona uğradım" mesajını yazdı.

Yıllarca şantaj ve iftira korkusuyla konuşmadığını belirten Evan Rachel Wood, artık susmayacağını, Marilyn Manson'ın başka hayatları da mahvetmesini engellemek istediğini vurgulayarak, "Bu tehlikeli adamı ifşa etmek için, birçok endüstriyi göreve çağırmak için buradayım" açıklamasını yaptı.

Evan Rachel Wood: Tacizcimin adı Marilyn Manson

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