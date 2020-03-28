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28.03.2020 - 12:02 |

'Evde Kal' çağrısı bu kez çocuklar için

Çocukları unutmayan Demirören Medya ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ çağrısını bu kez çocuk ozanı Onur Erol ile çocuklar için yapacak. Erol’un çocuk şarkılarıyla renklenen sohbeti pazar akşamı tüm çocukları anne ve babalarıyla birlikte sosyal medyada buluşturacak.

Demirören Medya’nın sosyal medyada büyük ses getiren ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesi devam ediyor. Corona virüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla sürdürülen kampanyadan bu kez çocuklar için ezgiler yükselecek.

Uzaktan eğitime devam ederken evde kalan çocuklar, 29 Mart Pazar akşamı 19.30’da çocuk ozanı Onur Erol’un şarkılarıyla eğlenecek. Eğlenceli ezgileriyle Instagram hesabından (@onurerolkonser) canlı yayında yapacak olan Erol, çocukları olduğu kadar büyükleri de masal dünyasına götürecek.

Müzik öğretmeni olan Onur Erol, orff çalgıları ürettiği ve pedagojik çalgı yapım eğitimleri verdiği 'Kendin yap, Kendin Çal Atölyesi' ile biliniyor. 'Karamela Sepeti', 'Müzikolaj', 'Şarkı Söyle Dans Et' ve 'Kendin Yap Kendin Çal' adlı kitapları ve aynı isimlerde çocuk şarkıları albümleri de bulunan Erol, 'Karamela Sepeti' adlı Youtube kanalıyla da çocuklara ulaşıyor.

‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesine Demirören Medya’nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor.

Evde Kal çağrısı bu kez çocuklar için

 

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