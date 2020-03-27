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27.03.2020 - 07:00 |

Evde Kal çağrısında sıra Aslı Hünel’de

Demirören Medya ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ çağrısını milyonlarla paylaşmaya devam ediyor. Ünlü sanatçıların evlerinden yaptıkları canlı yayın konserlerine 27 Mart Cuma akşamı Aslı Hünel katılıyor.

Evde Kal çağrısında sıra Aslı Hünel’de

Aslı Hünel, Türkiye’nin corona virüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla Demirören Medya’nın başlattığı ‘#EvdeKal#MuzikleKal’ projesiyle hayranlarıyla buluşacak.

Corona virüs’e karşı evinden çıkmayan ve hayranlarına da bu yönde telkinler veren Aslı Hünel, 27 Mart Cuma günü 21.05’te Instagram hesabından(@aslihunel) canlı yayınla mini bir konser verecek. “Umut dolu şarkılarımı bu kez evinde kalan tüm Türkiye için seslendireceğim” diyen Hünel, sevilen şarkılarının yanı sıra canlı yayında kendisine istekte bulunan parçaları da seslendirecek. Hünel, bir sonraki konser için sanatçı arkadaşlarını da desteğe davet edecek.

‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesine Demirören Medya’nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor.

Evde Kal çağrısında sıra Aslı Hünel’de

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Cadde Yazarları

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