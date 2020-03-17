EVE KAPANDILAR

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ünlü isimler kendini eve kapattı. Okulların tatil edilmesinden sonra insanların dışarı çıkmasına sosyal medyadan tepki gösteren Bade İşçil, “Devletimiz gereken önlemleri alıyor. Daha da etkili kararlar alınacağına eminim. Okullar, çocuklar ortaya saçılsın diye kapatılmadı. Ebeveynler biraz sorumluluk!” notunu düştü.

Yurt dışından gelmemesine rağmen eve kapandığını belirten İrem Derici ise, “Birey olarak yapmam gereken her şeyi yaptım. Tüm konserlerimi üç hafta önceden iptal ettim. Bu süreçte okuduğum her şey beynime işliyor ve istemsizce öksürmeye başlıyorum. Belirtileri okurken bile boğazım kaşınıyor. Kendini umursamayan çevresini düşünsün” diye yazdı.

‘Salgına çelme tak’

“Evde otur, salgına çelme tak” diyen Demet Akalın, “Herkes çıkıyor, ben neden evde kalayım ki, diye isyan edenlere, bir kişi binlerce hayat kurtarabilir” uyarısında bulundu.

Etiketle uyarı

Eser Yenenler, oğlu Kuzey’le evde oyun oynarken çektirdiği fotoğrafa, “Dışarı çıkıp kendi ve başkasının sağlığını tehlikeye sokmuyoruz” diyerek, ‘Evde keyfim çok yerinde’ etiketini paylaştı.

Minik dostlarıyla birlikte

Ezgi Mola, evde köpekleriyle zaman geçirdi. Sürekli minik dostlarının video’larını Instagram’dan paylaşan oyuncu, “Deliriyorum” diyerek, onlara komut verdiği

anları gösterdi.

Pasta merakı

Miss Turkey 2018 ikinci güzeli Tara De Vries, evde pasta yapmaya başladı. O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan model, takipçilerine, “Siz hangi yemeği seversiniz?” diye sordu.

‘Bilinçlenmeliyiz’

Evde ikizleriyle zaman geçiren Pelin Akil, “Tatil oldu demek, AVM’ye gitmek değildir. Daha çok bilinçlenmemiz lazım. ‘Tokalaşmayın ve öpüşmeyin’ diye diye dilimizde tüy bitti” dedi.

Önlemli yürüyüş

“Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın” uyarısı yapan Özge Ulusoy, eldiven, maske ve dezenfekte eşliğinde, kimseyle temas etmeden, moral için açık havada yürüyüş yaptığını belirtti.

Ertelediği işlerini yaptı

Zeynep Sever, evde kalmayı fırsat bildi. Modacı, “Aylardır yapmam gereken ama sürekli ertelediğim ne varsa, yapmaya başladım” diye yazdı.

Resim keyfi

Ceyda Düvenci, kızı Melisa Nur ve oğlu Okan Ali’yle oyunlar oynadı. Oyuncu, çocuklarının resim yaptığı anları video’ya çekerek, paylaştı.