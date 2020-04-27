Everest filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? - Everest Dağı nerede, kaç yüksekliğinde?

EVEREST FİLMİ KONUSU NEDİR?

Everest'e tırmanmakta olan iki ayrı dağcı ekibinin karşılaştığı yoğun kar yağışı, büyük bir felaketin habercisi olur. Kar fırtınası her zamankinden daha şiddetlidir ve herkes için büyük bir hayat mücadelesi başlamış olur.

Film 1996 yılında Everest'te meydana gelen gerçek bir hikayeden uyarlandı.



EVEREST FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Baltasar Kormákur'un üstlendiği filmin oyuncu kadrosund Jake Gyllenhaal, Keira Knightley, Robin Wright, Josh Brolin, Sam Worthington yer alıyor.

EVEREST DAĞI NEREDE, KAÇ YÜKSEKLİĞİNDE?



Everest Dağı, (Tibetçe: Çomolungma, Nepali: Çonnolugma Sagramata), dünyanın en yüksek dağı. Himalayalarda, yaklaşık 28 derece kuzey enlemi ile 87 derece doğu boylamında, Çin–Nepal sınırı üzerinde yer alır. Çıplak Güneydoğu, Kuzeydoğu ve Batı sırtları en yüksek noktalara Everest (8.848 m) ile Güney doruğunda (8.748 m) ulaşır. Everest Dağı Kuzeydoğudaki Tibet platosundan (yaklaşık 5.000 m) tam olarak görülebilir. Dünya'da en çok ilgi çeken yerlerin başlarında gelmektedir.Eteklerinden yükselen Çangtse, Khumbutse, Nuptse ve Lhotse gibi doruklar Nepal'den görülmesine engel olur.