'Evi fabrikaya çevirdik'

Begüm Kütük-Erdil Yaşaroğlu çifti, koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanlarına destek olmak için evde siperlik üretmeye başladı. 3boyutludestek.org sitesinden böyle bir şeyi yapabileceklerini keşfettiklerini belirten oyuncu, “Evde kalıp, boş durmuyoruz. Burayı küçük bir fabrikaya çevirdik. Sabah, öğle ve akşam çalışıyoruz. Bunları üç boyutlu yazıcımızla kendimiz yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

Yaşaroğlu ise, “Bu site, bütün Türkiye’de üç boyutlu yazıcısı olanları ve tarz malzeme üretmek isteyenleri davet ediyor. Sizin de eviniz ve iş yerinizde böyle bir yazıcınız varsa, destek olabilirsiniz. Bu iyi bir şey... En azından, önde savaşan arkadaşlara böyle küçük bir desteğimiz olursa, ne mutlu bize... Bu zor günleri yan yana atlatacağız. Evde kalın” dedi.