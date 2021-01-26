Farah Zeynep Abdullah evliliğe yeterince soğuk

Farah Zeynep Abdullah, “Evliliğe çok soğuksun” yorumuna, “Çok demeyelim de yeterince soğuğum” karşılığını verdi. Güzel oyuncu, “Çok pişman olduğun bir ilişki yaşadın mı?” mesajına ise, “Hangimiz yaşamadık ki?” dedi.

"AŞIK OLAMIYORUM"

Zaman zaman adı farklı isimlerle anılan Farah Zeynep Abdullah, aşk hayatından yana dertliydi. Abdullah, aşık olmadığını söylemişti.

Farah Zeynep Abdullah, arkadaşlarına yoğun iş hayatı nedeniyle istediği gibi bir ilişki yaşayamamaktan yakındığı ve uzun zamandır kimseye âşık olamadığını söylediği öğrenilmişti.

Abdullah, geçtiğimiz aylarda Murat Boz’la ilişki yaşayıp yaşamadığını soran muhabirlere “Öyle bir şey yok. Bir şey olsa saklamam zaten. Hayatımda biri olsa neden saklayayım?” demişti.

Farah Zeynep Abdullah, 2019 yılının son aylarında aşk yaşamaya başladığı Doğu Demirkol ile yaklaşık üç aylık ilişki sonrası ayrılmıştı.

Demirkol ile yollarını ayıran 30 yaşındaki oyuncunun, 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Reynmen ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Ancak ikili, kısa süre önce birbirini takip etmeyi bıraktı.

Murat Boz'la adının aşk dedikodularına karıştığı haberleri oyuncuya hatırlatılınca, "Onunla ilgili, hikayemi gördünüz mü bilmiyorum. Hikayemden başka hiçbir şey söyleyemem. Çok absürt geliyor bana. Şöyle bir şey olmuş, benim daha önce paylaştığım hikayeyi alıp görüntülendiler gibi bir şey yapmışlar. Öyle bir şey yok. Ben paylaşmıştım zaten hikayeyi. Fotoğraf bir ay öncesine ait" diye konuşmuştu.