Nilgün Belgün: Genç kızlığımı yaşayamadım

66 yaşındaki sinema sanatçısı Nilgün Belgün'ün, söyleşisinin moderatörlüğünü kızı Oylum Seçin yaptı.

Dört kez nikah masasına oturan Belgün, “Annem Türkiye’nin ilk kadın nikah memuruydu. Benim evliliğe düşkünlüğüm ondan olabilir” sözleriyle, izleyicileri kahkahaya boğdu. İlk evliliğini 19 yaşındayken yapan sanatçı, “Genç kızlığımı yaşayamadım. En güzel yanı, çocuklarımla birlikte büyümekti” dedi.