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19.12.2020 - 19:37 |

Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında? Evrim Keklik biyografisi

Survivor 2020 yarışmacılarından olan Evrim Keklik kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor 2020'de yaşadığı tartışmalar ve Mert Öcal ile aşk iddiaları ile adından söz ettiren Evrim Keklik bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef yarışmasına konuk oluyor. Peki Evrim Keklik kimdir?

Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında? Evrim Keklik biyografisi
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Evrim Keklik kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan MasteChef yarışmasına konuk olacak olan isimler arasında yer alan Evrim Keklik, Survivor 2020'de Yasin Obuz ile yaşadığı kavgalar ve hırsı ile adından söz ettirmişti. Peki Evrim Keklik kimdir, aslen nereli kaç yaşında?

EVRİM KEKLİK BİYOGRAFİSİ

Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kensini şu şekilde tanımlıyor;

Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yuzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.

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