Exxen aylık ücreti belli oldu, ne kadar, kaç TL? Exxen nasıl izlenecek, neler var ve ne zaman başlayacak?
Exxen ücreti, yayın tarihi, yayınlanacak olan programlar ve dizilerle ilgili detaylar araştırılıyor. Dijital platformları arasına yeni bir tanesi daha ekleniyor. Acun Ilıcalı tarafından kurulan Exxen'in yayın hayatına başlayacak tarih belli oldu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından EXxen'de yayınlanacak olan programları paylaşıyor. Bir döneme damga vuran dizi Sihirli Annem yeni bölümleri ile Exxen'de bulaşmaya devam edecek. Ünlü oyuncu Haluk Bilginer, Songül Öden, Şükran Ovalı, Devrim Yakut ve Serhat Kılıç'ın yer aldığı Şeref Bey dizisi yayın hayatına Exxen'de başlayacak. Peki Exxen ücreti ne kadar, olacak programlar, dizler neler, ne zaman başlayacak? İşte Exxen ile ilgili merak edilen detaylar...
Exxen dijital platformu kısa bir süre sonra yayın hayatına başlayacak. Acun Ilıcalı tarafından kurulan Exxen'de Enis Arıkan'ın programı, Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı, Masterchef Junior gibi çeşitli yapımlar Exxen'de yer alacak. Exxen'de yer alacak yapımlar tek tek açıklanıyor. Exxen'in açılış tarihi ve ücreti ile ilgili detaylar ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Exxen ücreti ne kadar olacak, ne zaman başlıyor? İşte Exxxen'de yer alacak programlar, diziler, ve yapımlarla ilgili detaylar...
EXXNE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Exxen 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yayın hayatına başlayacak ve www.exxen.com'dan izlenecek.
EXXEN ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından Exxen'in ücretinin aylık 9,90 TL olacağını açıkladı.
EXXEN'DE OLACAK YAPIMLAR...
Konuşanlar, Masterchef Junior, Şeref Bey, Hükümsüz, Sihirli Annem, Zeynep Bastık ve Konukları, İşte Bu Benim Masalım, Katarsis, Vahşi Şeyler, Tolgshow, Gibi
ŞEREF BEY
Şeref Bey dizisinin kadrosunda; Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer alıyor.
SİHİRLİ ANNEM
Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nergis Kumbasar, Lale Başar, Çiçek Acar, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Eylem Yıldız'ın yanı sıra çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksongur, Cemre Demircan ve Egemen Uysal dizinin oyuncu kadrosunda rol alıyor.