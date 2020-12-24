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24.12.2020 - 12:52 |

Exxen ne zaman açılacak, ücretli mi? Exxen'de hangi diziler ve programlar var?

Exxen platformu ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen çok yakında yayın hayatına başlıyor. İçerisinde birçok özel içerik olan Exxen'de hangi dizi ve programlar olacak merak konusu. Uzun süredir Exxen üzerinde çalışan Ilıcalı Exxen'de birçok ünlü isimle anlaştı. Peki, Exxen ücretli mi olacak?

Exxen ne zaman açılacak, ücretli mi? Exxen'de hangi diziler ve programlar var?
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Exxen için geri sayım başladı. Yeni dijital platform olan Exxen, Acun ünlü televizyon Acun Ilıcalı tarafından ortaya çıkarıldı. Exxen'de birçok dizi ve program izleyicileri bekliyor. Ünlü isimlerin yer aldığı yapımlar şimdiden merak konusu oldu. Peki, Exxen'de hangi diziler ve programlar olacak? Exxen ücreti ne kadar olacak?

EXXEN NE ZAMAN AÇILACAK?

Acun Ilıcalı Exxen'in izleneceği tarihi duyurdu. Exxen 1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlayacak.

EXXEN ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'in ücret tarifesi ile ilgili henüz bir açklama yapılmadı. Acun Ilıcalı Exxen'in ücreti ile ilgili soruya "Amacımız bütün izleyicilerimizin Exxen ile buluşabilmesi. Bu nedenle Exxen’in aylık ücreti herkesin ödeyebileceği bir rakam olacak yanıtını vermişti. Exxen'in hem ücretli hem ücretsiz versiyonun olacağı da gelen bilgiler arasında.

EXXEN'DE HANGİ İÇERİKLER OLACAK?

1 Ocak 2021'de izleyici ile buluşacak olan Exxen ile ilgili detaylar belli olmaya devam ediyor. Exxen platformunda yayınlanacak dizi ve programlar da belli olmaya başladı. İşte duyurulan yapımlar.

Enis Arıkan, Garaj programı ile Doğan Kabak ve Ferhat Albayrak; Kıvanç ve Burak Akıl Oyunları; Öğrenci Evi dizisi; MasterChef Junior, Kral Şakir, Gökhan Çınar ile Katarsis Exxen'de olacak.

ŞEREF BEY DİZİSİ

Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimlerin yer aldığı dizi Karakomedi tadında olacak.

SİHİRLİ ANNEM

Yeni kadrosu ve hikayesiyle Sihirli Annem de Exxen'de izleyici ile buluşacak.

GİBİ

Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç'ın komik skeçlerden oluşan dizisi.

ZEYNEP BASTIK VE KONUKLARI

Zeynep Bastık ve ağırlayacağı konuklar ile müzik ziyafeti yaşanacak.

KONUŞANLAR

Hasan Can Kaya'nın hazırlayıp sunduğu program Exxen'de.

TOLGSHOW

Tolga Çevik'in gösterisi Tolgshow filtresiz olarak yayınlanacak.

KİRLİ ÇAMAŞIRLAR

Youtuber Orkun Işıtmak Kirli Çamaşırlar ile Exxen'de olacak.

 

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