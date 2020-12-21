EXXEN ne zaman izlenebilecek? EXXEN fiyatı kaç TL? İşte yeni platformun dizileri ve programlarının afişleri

Muhabirlikten, kanal patronluğuna kadar uzanan başarı öyküsüyle hafızalara kazınan Acun Ilıcalı, yeni kanalı Exxen ile gündeme geldi. Yaptığı projelerle reyting rekorları kıran Acun Ilıcalı'dan yepyeni bir içerik geliyor. Netflix veya Blu TV eş değerinde olan ve yapım aşaması tamamlanmak üzere olan Exxen hakkında peş peşe sorular geliyor. Peki Exxen ne demek, Exxen TV nedir, ne zaman gelecek? EXXEN kanalını izlemek isteyenler için tüm detayları haberimizde derledik. İşte dijital platform hakkında Acun Ilıcalı'dan açıklamalar...

EXXEN NE DEMEK?

ACUN ILICALI DİJİTAL PLATFORM İLE İLGİLİ KONUŞTU

Çok iddialı bir platformla geliyoruz. Televizyonculukta hayallerimizi gerçekleştirecek noktada değiliz.

"İSMİNİ ALİ TARAN BULDU"

Dijital dediğin zaman bambaşka bir dünya. İsmi belli. Ali Taran buldu. Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum. dedi.

EXXEN TV NE ZAMAN AÇILACAK?

Exxen, Acun Ilıcalı tarafından kurulan, yayın hayatına Ocak 2021 itibarı ile başlayacak.

'EXXEN' TV KANALI MI?

EXXEN TV internet kanalıdır. İnternet üzerinden yayın yapacak.

EXXEN TV ÜCRETLİ Mİ?

Acun Ilıcalı açıkladı: Belli değil ama bana göre makul bir fiyatla başlayacaklar. Ciddi rakip var. Yeni bir rakip daha geliyor. Cazip hale getirmek ve tüm dijital abonelerden müşteri kapmak için bayağı bir iyi fiyat çekeceklerdir. Sadece bir soru: 'Dijital platform dizi izleyicisi uçuk kaçık işleri tercih eder. Bizim yerliler bu zenginliği ne ölçüde yakalayacak?' Bunun da bir testi olacak bu platform.

EXXEN İÇERİKLERİ NELER?

ŞEREF BEY

Karakomedi tadında, hayatı kaosa dönen bir adamın hikayesi bu…





KONUŞANLAR



Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu, “Konuşanlar” programı 1 Ocak'ta EXXEN'de...





SİHİRLİ ANNEM

Sihirli bir dünyanın kapıları, “Sihirli Annem” ile aralanıyor! Büyük, küçük herkesi heyecanlandıran dizi 1 Ocak'ta EXXEN'de...





ZEYNEP BASTIK VE KONUKLARI

Zeynep Bastık ve konukları ile müzik şölenine hazır olun! Hem müziğe doyacaksınız hem de sohbete!

TOLGSHOW



Tolga Çevik ile kahkaha tufanına hazır mısınız? Şovun en komik hali...







ENİS ARIKAN EXXEN'DE

Kendinizi eğlencenin tam ortasında bulacaksınız

KİRLİ ÇAMAŞIRLAR



Cesaret edemediğiniz her şey bu programda Orkun Işıtmak tarafından sorulacak…





YILLIK 900 MİLYON TL



Platformun fiyat politikası hakkındaki soruyu yanıtlayan Acun, "Hedefim iki versiyon yapmak. Biri reklamlı, biri reklamsız olacak. Reklamlı olanda iyi bir indirim olacak. Bizim içeriğimizin bedava olma şansı yok" şeklinde konuştu.



"Şu anda platformun içindeki içeriğin değeri yıllık 900 milyon TL civarında. 900 milyon TL olduğu için 'bunu gel bedava seyret' deme şansımız yok. 'Exxen'in ücretini Türkiye'de hemen herkes ödeyebilecek."



'SİHİRLİ ANNEM' İTİRAFI



Bir döneme damgasını vuran 'Sihirli Annem' dizisinin 'Exxen' için yeni bölümlerinin çekildiğini açıklayan başarılı yapımcı, "Geçen Melisa'yla kahvaltıdayız, 'Sihirli Annem' seyrediyor. Eski ama çok başarılı bir dizi. Baktım, eski bölümleri nefes almadan seyrediyor. 'Madem bu kadar seviliyor, yenisini yapayım' dedim. Hemen yapımcımızı aradım, o da duyarlılık gösterdi ve şimdi çekimdeler" şeklinde konuşmuştu.



'Exxen'in ortaya çıkış hikayesini anlatan TV8'in patronu, "İçeriklere bir şey olacağını düşünmüyorum, ama mecralar değişiyor. Türkiye'de TV'deki seyirci rakamlarının çok düştüğünü görmüyoruz. Gençlerin, küçüklerin elinde telefon, tablet görüyoruz ve bir şey seyrediyorlar. Benim amacım o cihazlara girmek. Kısa ve tempolu içerikler ve değişik bir montaj uygulayacağız" açıklamasında bulunmuştu.