Exxen ne zaman yayına başlayacak? Exxen platformunda hangi içerikler olacak, ücreti ne kadar?

Exxen ne zaman başlayacak sorusu merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Başarılı yapımcı Acun Ilıcalı tarafından hayata geçirmek için gün saydığı dijital platformun yayın hayatına başlayacağı tarihi başarılı yapımcı Acun Ilıcalı açıkladı. Exxen platformu ile ilgili bugüne kadar kendi sosyal medya hesapları üzerinden hangi içeriklerin yer alacağına dair palylaşımda bulunan Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın Sihirli Annem'i çok sevdiği için çekimlere yeniden başladıklarını ifade etmişti. Peki Exxen ne zaman yayına başlayacak?

EXXEN NE ZAMAN YAYIN HAYATINA BAŞLAYACAK?

Başarılı yapımcı Acun Ilıcalı dijital platform Exxen'in 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yayın hayatına başlayacağını duyurdu

EXXEN'DE HANGİ İÇERİKLER OLACAK?

İbrahim Büyükak, Beyazıt Öztürk, Hasan Can Kaya, Tolga Çevik, Reynmen, Berkcan Güven, Zeynep Bastık, Enis Arıkan, Doğan Kabak, Orkun Işıtmak 'Exxen'de yer alacak isimlerden bazıları.

Exxen'de Songül Öden ve Haluk Bilginer'in yer aldığı Şeref Bey dizisi, Hasan Can Kaya ile Konuşanlar'ın eski ve yeni bölümleri Tolga Çevik'in yapacağı Stand Up programı, Orkun Işıtmak ve Enis Arıkan'ın yanı sıra Zeynep Bastık'ın programları yer alacak. Her yaş grubu ve kitleye hitap etmeye çalışacak olan Exxen'de Sihirli Annem dizisinin yeni bölümleri, Ralli Pilotu, Doğan Kabak'ın sunumunu üstleneceği Garaj adında bir programda Exxen platformunda yerini alacak

EXXEN ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Exxen Dijital platformunun henüz net ücret tarifesi ortaya çıkmazken Acun Ilıcalı herkesin ulaşabileceği bir fiyat belirlediklerini ifade etmişti. İlerleyen günlerde Exxen'in üyelik ücretleri ile ilgili açıklamanın yapılması bekleniyor