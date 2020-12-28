EXXEN TV ücreti ne kadar, programları - dizileri neler? Acun Ilıcalı paylaştı: EXXEN'de kimler var, ne zaman gelecek, nasıl üyelik alınacak?

TV8 kanalın sahibi başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, bir başarıya daha imza atıyor. Yeni dijital platformuyla birçok izleyiciye hitap etmek isteyen Ilıcalı, başarılı isimleri ve başarılı projeleri EXXEN'de bir araya getiriyor. Büyük hayran kitleleri olan ve izlenme rekorları kıran projeleri tekrardan izleyici karşısına çıkarmak için adımlar atan Acun Ilıcalı'nın yeni kanalı EXXEN hakkında meraklı arayış sürüyor. Milyonlarca vatandaş, 'EXXEN' TV kanalı, üyelik mi istiyor, ücreti ne kadar aramasını yapıyor. Aynı zamanda EXXEN ne zaman gelecek, izlenebilecek soruları da büyük ilgi görüyor. İşte EXXEN'in yayına açılma tarihi ve platformdaki diziler, programlar...

EXXEN ÜCRETİ NE KADAR?

Acun Ilıcalı açıkladı: Belli değil ama bana göre makul bir fiyatla başlayacaklar. Ciddi rakip var. Yeni bir rakip daha geliyor. Cazip hale getirmek ve tüm dijital abonelerden müşteri kapmak için bayağı bir iyi fiyat çekeceklerdir. Sadece bir soru: 'Dijital platform dizi izleyicisi uçuk kaçık işleri tercih eder. Bizim yerliler bu zenginliği ne ölçüde yakalayacak?' Bunun da bir testi olacak bu platform.

'EXXEN' TV KANALI MI?



EXXEN TV internet kanalıdır. İnternet üzerinden yayın yapacak.

EXXEN TV NE ZAMAN AÇILACAK?



Exxen, Acun Ilıcalı tarafından kurulan, yayın hayatına Ocak 2021 itibarı ile başlayacak.

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