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21.12.2020 - 15:38 |

'Exxen'de Zeynep Bastık sürprizi

Şarkıcı Zeynep Bastık, Acun Ilıcalı'nın yeni platformu 'Exxen'de, 'Zeynep Bastık ve Konukları' programı ile yer alacak.

'Exxen'de Zeynep Bastık sürprizi
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Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'den flaş transfer... Ünlü yapımcı, Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak 'Exxen' için yeni bir anlaşmaya imza attı.

Ünlü şarkıcı, Instagram hikaye bölümünden sevenlerine seslendi: Her hafta acayip konuklarla, yenilenmiş formatımızla artık 'Exxen'de olacağız. Çok heyecanlıyım.

Exxende Zeynep Bastık sürprizi

Coşkun Sabah'ın ses kaydı yayınlandı!Şarkıcı Coşkun Sabah’ın Posta gazetesine verdiği röportajında kızı Roza Sabah'ın bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı büyük tepki çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında, 68 yaşındaki sanatçı ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı.
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Cadde Yazarları

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