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24.12.2020 - 07:00 |

Eylül için seferber oldular

Madonna’nın giydiği Hakan Akkaya imzalı siyah elbise ve Benan Yerlitaş tarafından bağışlanan Nur Yerlitaş’a ait 100 parçadan oluşan kıyafetle aksesuarlar, SMA hastası Eylül için satışa çıkacak.

Eylül için seferber oldular
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Madonna’nın giydiği Hakan Akkaya imzalı siyah elbise ve Benan Yerlitaş tarafından bağışlanan Nur Yerlitaş’a ait 100 parçadan oluşan kıyafetle aksesuarlar, SMA hastası Eylül için satışa çıkacak. Bugün 20.30’da Feryal Gülman ile Akkaya’nın, Instagram üzerinde yapacağı canlı yayınla ürünler satılacak. Gece için Sibel Can, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel de bazı kıyafetlerini bağışladı. Yayına konuk olarak ise Hande Yener ve Gülben Ergen gibi isimler katılacak.

Magazin Haberleri Bülteni (23 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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