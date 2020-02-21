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HaberlerMagazin Haberleri Ezel Akay'dan ‘9 Kere Leyla’ açıklaması
21.02.2020 - 16:43 | | MESUT YILMAZ

Ezel Akay'dan ‘9 Kere Leyla’ açıklaması

Yönetmen Ezel Akay ile oyuncu Fırat Tanış, geçtiğimiz gün Etiler'de bir kafede sohbet ederken görüntülendi. Hayranları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Tanış ve Akay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ezel Akay'dan ‘9 Kere Leyla’ açıklaması

Oyuncu kadrosunda Demet Akbağ ve Haluk Bilginer’in yanı sıra Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’un yer aldığı ‘9 Kere Leyla’ filmi hakkında konuşan Ezel Akay "Filmin çekimleri tamamlandı. Kurgusuna girdik yarın bitiyor. Efektler, sesler ve renkler bittikten sonra 20 Mart'ta vizyona girmeyi düşünüyoruz” dedi.

Tanış, yeni filmi '9 kere Leyla' ile ilgili ser verip sır vermezken, 'Gelin Tanış Olalım' oyununun devam ettiğini ve çok güzel tepkiler aldığını söyledi.

Ezel Akaydan ‘9 Kere Leyla’ açıklaması

Magazin Haberleri Bülteni 21 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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