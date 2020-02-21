Ezel Akay'dan ‘9 Kere Leyla’ açıklaması

Oyuncu kadrosunda Demet Akbağ ve Haluk Bilginer’in yanı sıra Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’un yer aldığı ‘9 Kere Leyla’ filmi hakkında konuşan Ezel Akay "Filmin çekimleri tamamlandı. Kurgusuna girdik yarın bitiyor. Efektler, sesler ve renkler bittikten sonra 20 Mart'ta vizyona girmeyi düşünüyoruz” dedi.

Tanış, yeni filmi '9 kere Leyla' ile ilgili ser verip sır vermezken, 'Gelin Tanış Olalım' oyununun devam ettiğini ve çok güzel tepkiler aldığını söyledi.